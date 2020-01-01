أول تعليق لوزير خارجية البحرين بعد الإطاحة له من منصبه

الخميس 02 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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علق وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، على قرار تعيين وزير جديد خلفا له في الوزارة.

وقال ابن أحمد على حسابه الرسمي بـ "تويتر"، "خدمت سيدي صاحب الجلالة ووطني بكل ما أوتيت من جهد واستطاعة، وسأظل اخدمهم ما حييت".

وأضاف "كما تشرفت أيما تشريف بالعمل تحت إمرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أعاده الله لنا سالما غانما وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين".

وختم قائلا "الآن أسلم الراية لأخ قدير عزيز تعلمت منه الكثير".

ومنذ قليل، أفادت وكالة أنباء البحرين "بنا" في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في تويتر أن ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أبلغ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، رغبة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتعيينه وزيراً للخارجية مع انتهاء فترة عمله كأمين عام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجاءت هذه الثقة حسب ما أفادت الوكالة ذاتها بسبب الجهود التي بذلها الزياني في تعزيز علاقات التعاون مع دول المجلس في جميع المجالات التي تعود بالنفع لصالح المنطقة، والإسهامات التي حققها في تطوير منظومة العمل بالأمانة العامة بما يدعم العمل المشترك.

وأعرب الزياني عن اعتزازه بهذه الثقة شاكرا ولي العهد على مبادرته الدائمة بتعزيز سبل التعاون بين دول الخليج.

يذكر أن عببد اللطيف الزياني يشغل منصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ الأول من أبريل/نيسان 2011.

وبحسب صحيفة "الأيام" الإماراتية، أشاد ولي العهد البحريني بإسهامات وإنجازات خالد بن أحمد آل خليفة طوال فترة توليه لمسؤوليات وزارة الخارجية والدبلوماسية البحرينية في مختلف الفعاليات المحلية والدولية. وتمنى له التوفيق في مهامه المقبلة بتعيينه مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية.