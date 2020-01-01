عاجل.. قرار ملكي بالإطاحة بوزير الخارجية من منصبة وتعيين الزياني خلفا له

الخميس 02 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات

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أعلنت البحرين، الخميس، تعيين عبد اللطيف بن راشد الزياني وزيرا للخارجية في البلاد. جاء ذلك خلال لقاء ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مع الزياني، الخميس، في المنامة، مع قرب انتهاء فترة عمل الأخير كأمين عام لمجلس التعاون لدول الخليج.

ووفق وكالة الأنباء البحرينية، "أبلغ ولي العهد البحريني الزياني رغبة عاهل البلاد (الملك حمد بن عيسى) بتعيينه وزيرًا للخارجية مع انتهاء فترة عمله كأمين عام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وأشاد ولي العهد بـ"إسهامات وإنجازات الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية طوال فترة توليه لمسؤوليات الدبلوماسية البحرينية في مختلف الفعاليات المحلية والدولية.

وتمنى له التوفيق في مهامه المقبلة بتعيينه مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية"، حسب المصدر ذاته. والزياني (66 عامًا) شغل منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي منذ عام 2011، ويأتي تعيينه كوزير خارجية البحرين خلفا لخالد بن أحمد آل خليفة الذي شغل منصب وزير الخارجية البحريني منذ العام 2005.