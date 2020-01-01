هادي يناقش مع الصين تفعيل العلاقات التجارية ومشروع اقتصادي هام

الخميس 02 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- سبأ

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اكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم الخميس على متانة العلاقات التاريخية بين اليمن والصين والمرتبطة بالتعاون والتنمية والمصالح المشتركة.

واشاد هادي خلال استقباله اليوم الخميس، للسفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ بسياسة الصين وتوجهاتها المرتبطة بالجوانب الاقتصادية وتفعيل التعاون والتجارة الدولية ومنها طريق تجارة الحرير الجديد الذي يعد شريان اقتصادي هام يخدم عدد كبير من دول المنطقة ، بحسب وكالة سبأ الرسمية .

وتناول اللقاء علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وافاق تعزيزها وتطويرها وجهود الصين في دعم السلام والاستقرار في اليمن.

من جانبه عبر السفير الصيني عن سعادته بهذا الاستقبال واللقاء مهنئاً الرئيس بالعام الجديد.. متمنياً ان يكون عام وئام وسلام في اليمن.

وعبر السفير عن دعم الصين لليمن وشرعيتها الدستورية في تحقيق تلك التطلعات ومنها تنفيذ اتفاق الرياض وصولاً الى السلام الشامل في اليمن.