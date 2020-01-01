السعودية تعلن عن وظائف للأئمة والمؤذنين

الخميس 02 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 04 مساءً / مارب برس - وكالات

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طرحت إدارة المساجد في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية بالسعودية ، 51 وظيفة شاغرة للأئمة والمؤذنين، في العديد من الأحياء داخل مدينة عرعر.

ويمكن للراغبين التقدم عبر موقع الوزارة الإلكتروني؛ اعتبارًا من اليوم ولمدة عشرة أيام.