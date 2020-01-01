السعودية تعلن عن وظائف للأئمة والمؤذنين معين عبدالملك يتحدث عن «انتصار كبير وصفحة جديدة بالجنوب وخياران امام المليشيات» ويكشف اولويات حكومته امريكا تشكر قطر بسبب هذا الموقف وفاة اشهر مذيعات قناة العربية الحدث المقدشي يعد بالنصر ويكشف عن تطورات جديدة ستحدث خلال العام 2020 بومبيو يبحث مع قادة قطر والعراق وإسرائيل الهجوم على سفارة بلاده "بالصور" صهر عربي للرئيس ترامب والخطوبة بعد أيام بفلوريدا علاجات في متناول اليد للتخلص من حرقة المعدة طرق تساعدك على كسب المال الجيش الأميركي يمنع جنوده من تطبيق تيك توك الصيني
طرحت إدارة المساجد في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية بالسعودية ، 51 وظيفة شاغرة للأئمة والمؤذنين، في العديد من الأحياء داخل مدينة عرعر.
ويمكن للراغبين التقدم عبر موقع الوزارة الإلكتروني؛ اعتبارًا من اليوم ولمدة عشرة أيام.