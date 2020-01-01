امريكا تشكر قطر بسبب هذا الموقف وفاة اشهر مذيعات قناة العربية الحدث المقدشي يعد بالنصر ويكشف عن تطورات جديدة ستحدث خلال العام 2020 بومبيو يبحث مع قادة قطر والعراق وإسرائيل الهجوم على سفارة بلاده "بالصور" صهر عربي للرئيس ترامب والخطوبة بعد أيام بفلوريدا علاجات في متناول اليد للتخلص من حرقة المعدة طرق تساعدك على كسب المال الجيش الأميركي يمنع جنوده من تطبيق تيك توك الصيني وزير النفط:إيرادات النفط ستشكل 60%من الموازنة العامة بالأرقام .. خروقات المليشيات خلال عام كامل على اتفاق استوكهولم
نعت قناتي العربية والحدث وفاة الاعلامية الشهيرة نجوى قاسم ابرز مذيعات قناة الحدث .
وقالت القناتين «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى شبكة "العربية" و"العربية الحدث"، الزميلة الإعلامية نجوى قاسم التي وافتها المنية صباح اليوم في منزلها في دبي».
وإذ تنعى شبكة "العربية" و"العربية الحدث" الزميلة نجوى قاسم فإنها تستذكر مشوارها الصحافي الطويل الذي بدأ مع العربية منذ انطلاقتها عام 2003 كمذيعة ومراسلة ميدانية شاركت في تغطية عدد من الأخبار والحروب لا سيما في العراق وأفغانستان.
رحم الله الزميلة نجوى قاسم وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.