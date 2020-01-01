الإنتقالي الجنوبي يعترف بالأموال المنهوبة ويعلن نيته تسليمها للتحالف

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أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن إعادة الحاويات والأموال التي تحفظت عليها مليشياته الى قوات التحالف بقيادة السعودية.
وزعم المجلس في بيان له، إنه انطلاقاً من التزامه بتنفيذ «اتفاق الرياض»، وحرصه على انجاح جهود التحالف العربي بقيادة السعودية، وقال مايسمى برئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيد روس الزُّبيدي أنه سيسلم الحاويات والأموال التي تحفَّظت عليها جماعته أمس الأربعاء، إلى قيادة القوات السعودية في العاصمة عدن، تاكيداً على العمل تحت قيادتها. حسب مانقلت صحيفة الشرق الاوسط.