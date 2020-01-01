قُدرت بالمليارات.. مليشيات «الانتقالي» تنفذ هجوم مباغت على أموال البنك المركزى بـ«عدن»..تعرّف على المبالغ المنهوبة ومن الذي قاد العملية شاهد.. كيف ودعت زوجة الملك عبدالله الثاني 2019 حادثة مروعة..مليشيات «الحوثي» تفجر قنبلة يدوية بمحل صرافة .. وهذه حصيلة الضحايا غوغل ترد على تصريحات فنانة مصرية وكالة تكشف من سيتوج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019 نصائح علمية تساعدك على تنفيذ قرارات العام الجديد قيادي مؤتمري بارز يشن هجوماً حاداً على «بن زايد وطارق صالح»ويكشف عن وعود إماراتية تنتظرها أسرة «صالح» رسميا.. ”الانتقالي الجنوبي“ يعلن الانقلاب على ”اتفاق الرياض“ والانسحاب من لجان التنفيذ «غريفيث» يعلق على إطلاق مليشيات الحوثي لـ6 من الاسرى السعوديين ”مأرب“ تحدد قيمة عمولات الحوالات المالية وتحصر التحويل من والى المحافظة على أربع شركات صرافة فقط.. تعرف عليها
اقدمت مليشيات مسلحة تابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي "الانفصالي" مساء الأربعاء 1 يناير كانون الثاني/ 2020م على اقتحام ميناء الحاويات بعدن ونهبت منه 4 حاويات كانت محملة بالاموال تابعة للبنك المركزي اليمني.
وذكر مسؤولون في إدارة ميناء عدن بحسب وسائل إعلام محلية متطابقة بأن مسلحو الانتقالي بقيادة اوسان العنشلي اقدموا على نهب اربع حاويات (اموال) من ميناء الحاويات بعدن تابعة للبنك المركزي تقدر بـ18 مليار ريال.
وأوضحوا على ان مليشيات الانتقالي غادرت بالمبالغ المنهوبة بإتجاه معسكر لواء جبل الحديد الذي يقوده المدعو عيدروس الزبيدي في خور مكسر عدن.