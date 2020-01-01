قُدرت بالمليارات.. مليشيات «الانتقالي» تنفذ هجوم مباغت على أموال البنك المركزى بـ«عدن»..تعرّف على المبالغ المنهوبة ومن الذي قاد العملية

الخميس 02 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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اقدمت مليشيات مسلحة تابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي "الانفصالي" مساء الأربعاء 1 يناير كانون الثاني/ 2020م على اقتحام ميناء الحاويات بعدن ونهبت منه 4 حاويات كانت محملة بالاموال تابعة للبنك المركزي اليمني.

وذكر مسؤولون في إدارة ميناء عدن بحسب وسائل إعلام محلية متطابقة بأن مسلحو الانتقالي بقيادة اوسان العنشلي اقدموا على نهب اربع حاويات (اموال) من ميناء الحاويات بعدن تابعة للبنك المركزي تقدر بـ18 مليار ريال.

وأوضحوا على ان مليشيات الانتقالي غادرت بالمبالغ المنهوبة بإتجاه معسكر لواء جبل الحديد الذي يقوده المدعو عيدروس الزبيدي في خور مكسر عدن.