شاهد.. كيف ودعت زوجة الملك عبدالله الثاني 2019

الخميس 02 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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ودعت الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني 2019، بنشرها صورة عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وظهر في الصورة كلا منها ومن الملك عبد الله برفقة بناتها .

وكتبت في تعليقها عليها : ” نختم عامنا بالمحبة .. وأحلى شيء أن البنات معنا لنبدأ العام معا .. كل عام والجميع بخير ” .

وتفاعل المتابعين على الصورة بشكل كبير وانهالت التعليقات موجهين لها التهنئة بالعام الجديد .. كماعلق الفنان راغب علامة عليها قائلا : ” سعادتي لا توصف لوجودي في الأردن الحبيب لأحتفل معكم بـالعام الجديد ” .

وتابع : ” أتقدم من جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا وعائلتهما ومن الشعب الأردني الحبيب بأطيب التمنيات بمناسبة عيد رأس السنة .. شكرا