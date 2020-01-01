شاهد.. كيف ودعت زوجة الملك عبدالله الثاني 2019

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ودعت الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني 2019، بنشرها صورة عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .
وظهر في الصورة كلا منها ومن الملك عبد الله برفقة بناتها .
وكتبت في تعليقها عليها : ” نختم عامنا بالمحبة .. وأحلى شيء أن البنات معنا لنبدأ العام معا .. كل عام والجميع بخير ” .
وتفاعل المتابعين على الصورة بشكل كبير وانهالت التعليقات موجهين لها التهنئة بالعام الجديد .. كماعلق الفنان راغب علامة عليها قائلا : ” سعادتي لا توصف لوجودي في الأردن الحبيب لأحتفل معكم بـالعام الجديد ” .
وتابع : ” أتقدم من جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا وعائلتهما ومن الشعب الأردني الحبيب بأطيب التمنيات بمناسبة عيد رأس السنة .. شكرا