حادثة مروعة..مليشيات «الحوثي» تفجر قنبلة يدوية بمحل صرافة .. وهذه حصيلة الضحايا

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قتلت مليشيات الحوثي الانقلابية أحد الصرافين وأحد أبنائه، في محافظة حجة، بعد رفضه تسليم العملة النقدية الجديدة.
ونقل موقع الجيش "سبتمبرنت" عن مصادر محلية أن مليشيات الحوثي ألقت قنبلة يدوية على محل صرافة في منطقة حجة الشرف، قتل فيها مالك محل الصرافة ويدعي الخميسي، وأحد أبنائه.
وأوضحت المصادر أن مليشيات الحوثي اشتبكت مع الخميسي، بعد رفضه تسليم العملة النقدية الجديدة، وتبادل اطلاق النار مع المليشيات، مما أسفر عن مقتله وأحد ابنائه فيما قتل اربعة من عناصر المليشيات الحوثية.
وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية منع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية ما دفع الكثير من الصرافين والتجار في مناطق سيطرة المليشيا الى اغلاق محلاتهم احتجاجاً على قرارات المنع.وحذرت الحكومة اليمنية البنوك التجارية ومحلات الصرافة من اي تماهي مع سياسات الانقلابين التدميرية للاقتصاد الوطني.