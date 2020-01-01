نصائح علمية تساعدك على تنفيذ قرارات العام الجديد

الخميس 02 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أسدل الستار رسمياً على عام 2019، ليرحب العالم بأسره بالعام الجديد، وسط آمال وأحلام بأن يكون أفضل حالاً من سابقه.

وفي هذا الإطار قالت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، في تقرير نشرته لمحررة الشؤون العلمية سارة نابتون، حمل عنوان "العلم يساعدك على تنفيذ قرارات العام الجديد"، إن الأبحاث العلمية تشير إلى أن نحو ربع عدد الأشخاص يتخلون عن قراراتهم للعام الجديد بعد نحو أسبوع واحد، في حين سيلتزم بالقرار حتى نهاية العام نحو 10% من الأشخاص.

وأشارت إلى أن الأبحاث العلمية أثبتت أيضاً أن هناك بعض النصائح العلمية التي تساعد على مواصلة تنفيذ القرارات المتخذة؛ ومن بينها: "اتخذ القرار ونفّذه مع صديق؛ فالمشاركة والتخطيط المشترك يساعد على الإبقاء على العزيمة".

ومن بين الأشياء التي تساعد على تنفيذ قرارات العام الجديد الانتقال إلى منزل جديد أو تغيير البيئة المحيطة، موضحة أن التغيير يساعد على التحفيز على تغيير أشياء أخرى.

وتوصي الكاتبة في الصحيفة البريطانية بـ"التخلي عن المواصلات بالقدر المستطاع والسير نحو ميل في اليوم. كما تنصح باحتساء القهوة؛ لأنها ترفع معدلات الطاقة وتزيد من التحفيز".

وتقول أيضاً إنه يجب عدم توقع حدوث تغيير دائم إلا بعد ثلاثة أشهر على الأقل، مستدلة بدراسة أجرتها جامعة "يونفرستي كولدج لندن"؛ بأن الأمر يتطلب 66 يوماً لتكوين عادة جديدة.

ولفتت إلى أنه في حال "قرر شخص تناول طعام أكثر صحية، منذ الأول من يناير، فإنه لن يبقي على العادات الصحية في الطعام إلا بعد السادس من مارس".