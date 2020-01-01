قيادي مؤتمري بارز يشن هجوماً حاداً على «بن زايد وطارق صالح»ويكشف عن وعود إماراتية تنتظرها أسرة «صالح»

الأربعاء 01 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

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شن قيادي مؤتمري بارز مساء اليوم الأربعاء هجوماً حاداً على ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد والعميد طارق صالح نجل شقيق الرئيس اليمني السابق.

وقال عضو مجلس الشورى اليمني عصام شريم" بأن «طارق صالح يمارس في الساحل الغربي نفس الدور الذي يمارسه عيدروس الزبيدي في عدن وجميعهم يخدمون أجندة الإمارات»

وتابع شريم في لقاء تلفزيوني بثته قناة الجزيرة قبل قليل وتابعه «مأرب برس» قائلاً :«يحكمنا عبدالملك الحوثي في اليمن أفضل من محمد بن زايد وأرفض المشروع الإماراتي وكل من يعمل معها في اليمن سيدفع الثمن غاليا»

وكشف شريم" على أن هناك وعود إماراتية بإعادة أسرة صالح للحكم مشيرًا الى ان الإمارات تريد أن تتوسع في المنطقة وعلاقتها مع عائلة صالح قديمة»

ومضى قائلا «طارق صالح يقاتل الحوثيين كثأر شخصي وليس كثورة ونتسائل لماذا لم ينتفض ضد الحوثيين حينما أسقطوا الدولة وأسقطوا العاصمة صنعاء»

وأوضح في حديثة بأن «مستقبل تهامة مظلم في ظل المعطيات الحالية ولن يغير المعادلة إلا تدخل إقليمي جديد»