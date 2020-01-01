«غريفيث» يعلق على إطلاق مليشيات الحوثي لـ6 من الاسرى السعوديين

الأربعاء 01 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - متابعات

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رحب المبعوث الخاص للأمين العام للامم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث اليوم الاربعاء، بإطلاق مليشيات الحوثي سراح 6 من الاسرى السعوديين لديها.

وقال غريفيث في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر "أحث جميع الأطراف على استمرار الزخم نحو بناء الثقة لحين عودة كل المحتجزين لذويهم، وأشكر اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تسهيل عودة المحتجزين المطلق سراحهم إلى وطنهم.

وفي وقت سابق اليوم قال المتحدث باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالك إن ستة من الأسرى السعوديين وصلوا، اليوم الأربعاء، إلى قاعدة الملك سلمان الجوية في العاصمة السعودية الرياض.

وكانت مليشيات الحوثي أعلنت صباح اليوم إفراجها عن ستة أسرى من الجنود السعوديين.

وقال ما يسمى برئيس لجنة متابعة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين المدعو عبد القادر المرتضى إنه "تم تسليم ستة من الأسرى السعوديين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر للإفراج عنهم".