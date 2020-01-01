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الدولار يودع 2019 بالأحمر

الأربعاء 01 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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تراجع الدولار اليوم إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع مقابل الين الياباني، في الوقت الذي أقبل فيه المستثمرون على شراء الأصول المرتفعة المخاطر، مدفوعين بتجدد التفاؤل إزاء النمو العالمي.

وتراجعت العملة الأمريكية 0.2 % مقابل العملة اليابانية، إلى 108.64 ين مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى منذ 12 ديسمبر الجاري، وتتجه صوب تكبد خسائر للجلسة الثالثة على التوالي.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة، خلال تعاملات اليوم بنحو طفيف، إلى 96.695 نقطة.

ويوم الجمعة، تكبد المؤشر أكبر خسارة في يوم واحد منذ مارس الماضي، لتتقلص مكاسبه خلال العام إلى نحو 0.5 % مقارنة مع عائد بنسبة 4.4 % في 2018. ويتجه المؤشر حاليا صوب تحقيق أقل ارتفاع منذ 2013.

وعززت أنباء مشجعة بشأن اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة الإقبال على المخاطرة في أسواق العملات أثناء الليل.

وقال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو أمس الاثنين إنه من المرجح أن توقع الولايات المتحدة والصين على اتفاق المرحلة واحد التجاري الأسبوع القادم، لكنه أضاف أن تأكيد ذلك سيصدر عن الرئيس دونالد ترامب أو الممثل التجاري الأمريكي.

 
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