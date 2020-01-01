ريال مدريد يُخطط لخطف نجم ليفربول ساديو ماني

الأربعاء 01 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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الفريق الملكي يسعى للتعاقد مع هداف من الطراز العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة- فيسبوك

ذكرت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد مهتم جدا بالتعاقد مع النجم الدولي السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح موقع "le10sport" الفرنسي أن إدارة الفريق الإسباني تواصلت مع ممثلي ماني، تمهيدا لضم المهاجم السنغالي البالغ 27 عاما.

وأضاف الموقع أن المدير الفني لنادي ريال، الفرنسي زين الدين زيدان، كان قد تحدث بالفعل مع ماني، وأخبره برغبته في ضمه لفريقه.

وأشار المصدر إلى أن الفريق الملكي يسعى للتعاقد مع هداف من الطراز العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لمساندة الفرنسي كريم بنزيما في خط الهجوم في ظل احتمال رحيل، الثنائي الويلزي غاريث بيل، والكولومبي خاميس رودريغيز، عن الفريق الملكي نهاية الموسم.