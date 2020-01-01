خبيرة أبراج تزف بشرى سارة بشأن محمد صلاح

الأربعاء 01 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك، عن أن محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر برج الجوزاء، وسوف يشهد انفراجه هائلة في 2020.

وأوضحت "فؤاد"، في حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، الثلاثاء: "محمد صلاح مخنوق من الإعلام ويتمنى الابتعاد عن الأضواء، ولا يرغب في ملاحقة الصحفيين ووسائل الإعلام له".

ولفتت خبيرة الأبراج والفلك إلى أن أبراج الثور والعذراء والجدي الأكثر حظا عام 2020.