احذر الفتق الإربي.. قريب من هذه الأشياء

الأربعاء 01 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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يعتبر "الفتق الإربي" من الأمراض سهلة الحدوث إذا لم يحترس الإنسان من بعض التصرفات، والتي حذرت منها دراسة ألمانية أعلنها المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية.

وأهم هذه العوامل هي السمنة وتضخم البروستاتا وحمل الأغراض ذات الوزن الثقيل والتدخين والضغط المستمر أثناء التبرز بسبب الإمساك المزمن والسعال المستمر بسبب الإصابة بالربو أو الانسداد الرئوي المزمن.

وأعراض "الفتق" وجود انتفاخ وآلام شديدة في منطقة الإربية وهي المنطقة الواقعة بين البطن والفخذ علي جانبي الجسم وعلي جانبي منطقة العانة، وتورم الخصيتين لدي الرجال إلى جانب الغثيان والقىء.