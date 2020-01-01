زوجة أوباما تفوز على زوجة ترامب بجائزة المرأة الأولى بأمريكا

الأربعاء 01 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تفوقت ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكى السابق، على ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي الحالي، في لقب المرأة الأكثر إعجابًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

جاء ذلك في إحصاء أجرته مؤسسة جالوب، حيث أظهرت إحصائيات استطلاع الرأي السنوي الذي أجرته المؤسسة، والذى تم إصداره أمس الثلاثاء، أن أوباما كانت أكثر النساء إعجابًا فى البلاد للسنة الثانية على التوالى بنسبة 10% من الأصوات المكتوبة، بينما احتلت السيدة الأولى الحالية ميلانيا ترامب فى المرتبة الثانية بنسبة 5%.

وأظهر استطلاع الرأى السنوى الذى أجرته مؤسسة جالوب الجديدة حصول أوبرا وينفري وهيلاري كلينتون وجريتا ثونبرج على 3? من الأصوات، كما تم اختيار ميشيل أوباما كأكثر امرأة تحظى بالإعجاب في العالم في شهر يوليو وفقًا لاستطلاع أجرته YouGov ، متغلبًا على أنجلينا جولي وينفري والملكة إليزابيث الثانية.