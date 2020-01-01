في حديث جريء من الرياض.. ”رشاد العليمي“ يكشف تفاصيل اجتماعات عقدها ”بن سلمان“ مؤخرا ويتحدث عن ضغوطات واستقطابات دولية ريال مدريد يُخطط لخطف نجم ليفربول ساديو ماني خبيرة أبراج تزف بشرى سارة بشأن محمد صلاح احذر الفتق الإربي.. قريب من هذه الأشياء مطربة أمريكية شهيرة تكشف السبب وراء اعتناقها الإسلام قرار جديد للحكومة ”الشرعية“ بـ19 تعيين زوجة أوباما تفوز على زوجة ترامب بجائزة المرأة الأولى بأمريكا 5 خطوات تحميك من الإنفلونزا في الشتاء.. تعرف عليها قائد بـالحشد الشعبي يتوعد بحصار سفارة الإمارات في بغداد قطر تعلن موقفها من محاولة اقتحام السفارة الأمريكية ببغداد
تفوقت ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكى السابق، على ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي الحالي، في لقب المرأة الأكثر إعجابًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للمرة الثانية على التوالي.
جاء ذلك في إحصاء أجرته مؤسسة جالوب، حيث أظهرت إحصائيات استطلاع الرأي السنوي الذي أجرته المؤسسة، والذى تم إصداره أمس الثلاثاء، أن أوباما كانت أكثر النساء إعجابًا فى البلاد للسنة الثانية على التوالى بنسبة 10% من الأصوات المكتوبة، بينما احتلت السيدة الأولى الحالية ميلانيا ترامب فى المرتبة الثانية بنسبة 5%.
وأظهر استطلاع الرأى السنوى الذى أجرته مؤسسة جالوب الجديدة حصول أوبرا وينفري وهيلاري كلينتون وجريتا ثونبرج على 3? من الأصوات، كما تم اختيار ميشيل أوباما كأكثر امرأة تحظى بالإعجاب في العالم في شهر يوليو وفقًا لاستطلاع أجرته YouGov ، متغلبًا على أنجلينا جولي وينفري والملكة إليزابيث الثانية.