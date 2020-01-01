5 خطوات تحميك من الإنفلونزا في الشتاء.. تعرف عليها

الأربعاء 01 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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لأن الإصابة بالإنفلونزا تنشط خلال فصل الشتاء، قدم أطباء كلية الطب بجامعة لندن، 5 نصائح، يجب اتباعها طوال العام، وخلال أوقات البرد بشكل خاص.

ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فضّل الأطباء استخدام الماء الساخن بدلا عن معقم اليدين، لتجنب انتقال العدوى بالفايروس، مع الحرص على النوم المبكر، ما يضمن تعزيز الجهاز المناعي، علاوة على تجنب مصافحة المصابين، وعدم مخالطتهم، مع الاحتفاظ بمسافة لا تقل عن مترين بينهم، كما أكدوا على ضرورة عزل المرضى من أفراد الأسرة في غرفة منفصلة لمدة 3 أيام، واعتماد حمية مناسبة تنخفض فيها الكربوهيدرات ما يساهم في الوقاية من نزلات البرد.

1- الحرص على النوم المبكر

(يعزز الجهاز المناعي)

2- تجنب مصافحة المصابين

(ابتعد بما لا يقل عن مترين)

3- حمية منخفضة الكربوهيدرات

(تقي من نزلات البرد)

4- عزل مريضك المقرب

(فصله في غرفة 3 أيام)

5- استخدام الماء الساخن

(أفضل من معقم اليدين)