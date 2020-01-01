في حديث جريء من الرياض.. ”رشاد العليمي“ يكشف تفاصيل اجتماعات عقدها ”بن سلمان“ مؤخرا ويتحدث عن ضغوطات واستقطابات دولية ريال مدريد يُخطط لخطف نجم ليفربول ساديو ماني خبيرة أبراج تزف بشرى سارة بشأن محمد صلاح احذر الفتق الإربي.. قريب من هذه الأشياء مطربة أمريكية شهيرة تكشف السبب وراء اعتناقها الإسلام قرار جديد للحكومة ”الشرعية“ بـ19 تعيين زوجة أوباما تفوز على زوجة ترامب بجائزة المرأة الأولى بأمريكا 5 خطوات تحميك من الإنفلونزا في الشتاء.. تعرف عليها قائد بـالحشد الشعبي يتوعد بحصار سفارة الإمارات في بغداد قطر تعلن موقفها من محاولة اقتحام السفارة الأمريكية ببغداد
لأن الإصابة بالإنفلونزا تنشط خلال فصل الشتاء، قدم أطباء كلية الطب بجامعة لندن، 5 نصائح، يجب اتباعها طوال العام، وخلال أوقات البرد بشكل خاص.
ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فضّل الأطباء استخدام الماء الساخن بدلا عن معقم اليدين، لتجنب انتقال العدوى بالفايروس، مع الحرص على النوم المبكر، ما يضمن تعزيز الجهاز المناعي، علاوة على تجنب مصافحة المصابين، وعدم مخالطتهم، مع الاحتفاظ بمسافة لا تقل عن مترين بينهم، كما أكدوا على ضرورة عزل المرضى من أفراد الأسرة في غرفة منفصلة لمدة 3 أيام، واعتماد حمية مناسبة تنخفض فيها الكربوهيدرات ما يساهم في الوقاية من نزلات البرد.
1- الحرص على النوم المبكر
(يعزز الجهاز المناعي)
2- تجنب مصافحة المصابين
(ابتعد بما لا يقل عن مترين)
3- حمية منخفضة الكربوهيدرات
(تقي من نزلات البرد)
4- عزل مريضك المقرب
(فصله في غرفة 3 أيام)
5- استخدام الماء الساخن
(أفضل من معقم اليدين)