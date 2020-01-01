قطر تعلن موقفها من محاولة اقتحام السفارة الأمريكية ببغداد

الأربعاء 01 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أصدرت الخارجية القطرية بيانا، اليوم الأربعاء، قالت فيه "ندين ونستنكر بشدة محاولة اقتحام السفارة الأمريكية ببغداد".

وأدانت دولة قطر واستنكرت بشدة محاولة اقتحام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد من قبل محتجين على القصف الأمريكي الذي استهدف مواقع لقوات الحشد الشعبي، واصفة ذلك بأنه عمل غير مقبول.

إيران تتخذ إجراء دبلوماسيا ضد أمريكا وتعتبر التصريحات الأخيرة "تلويحا بالحرب"

وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الأربعاء، "تعرب دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة اقتحام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد وتعدها عملا غير مقبول ويخالف الاتفاقيات الدولية".

ودعت الخارجية القطرية "كافة الأطراف في العراق الشقيق إلى ضبط النفس لتجاوز المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد"، وأعربت الوزارة عن "دعم دولة قطر الكامل للعراق وشعبه الشقيق من أجل الاستقرار والازدهار".

في السياق ذاته، وجهت إسرائيل، تهديدا قويا إلى إيران، على خلفية تعرض السفارة الأمريكية في بغداد لمحاولة اقتحام.

وحذر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، النظام الإيراني من أن إسرائيل سترد بقبضة من حديد، إذا حاول إقحامها في قضية اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، وذلك حسب هيئة البث الإسرائيلي "مكان".

وحاول عشرات المحتجين، أمس الثلاثاء، اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، وأضرموا النيران في بوابتين وأبراج للمراقبة، قبل أن تتمكن قوات "مكافحة الشغب" من إبعادهم عن محيط السفارة.