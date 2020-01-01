موقف كويتي جديد بشأن قواتها المشاركة في التحالف العربي بقيادة السعودية

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أكد وزير الدفاع الكويتي "أحمد المنصور"، تمسك بلاده في العمل عسكريا تحت قيادة السعودية في التحالف العربي باليمن.
جاء ذلك خلال زيارته للقوات الكويتية المشاركة في حملة "عاصفة الحزم وإعادة الأمل" التي تقودها السعودية في اليمن ضد جماعة الحوثي المسلحة، يوم الثلاثاء حسب ما أفادت وسائل إعلام كويتية.
وأضاف الوزير، أن أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار الكويت. معتبرا "مشاركة منتسبي الجيش الكويتي للقوات المسلحة بالسعودية محل فخر لكل مواطن كويتي".
وأردف: "هذا الأمر يدفعنا لتسخير كل الإمكانيات لخدمة الأشقاء في السعودية".
ووصل "المنصور" إلى قاعدة "الملك خالد الجوية" في محافظة خميس مشيط جنوبي السعودية، وكان في استقباله قائد القوات المشتركة للتحالف العربي، الفريق ركن الأمير "فهد بن تركي"، وقائد المنطقة الجنوبية السعودية اللواء الركن "محمد العمري" وكبار القادة العسكريين بالمنطقة الجنوبية، إضافة إلى رئيس الملحق العسكري الكويتي لدى المملكة العميد الركن "مشعل المطيري"، وعدد من الضباط القادة بالجيش الكويتي.