رقم خيالي... نفقات سفر الكويتيين لعام 2019

الأربعاء 01 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نشر البنك المركزي الكويتي نشرة تبين أن إنفاق الكويتيين على السفر بلغ نحو 16.5 مليار دولار في سنة 2019، بينما كان 14.8 مليار دولار في سنة 2018، وذلك بزيادة 10%.

وشملت هذه الإحصائية نفقات الطلاب الذي يدرسون في الخارج، بالإضافة إلى المبتعثين للعلاج، ولكن حسب النشرة، فإن هذه النفقات تشكل نسبة قليلة من الإجمالي بين السياحة والطيران والترفيه والإقامة في الخارج.

ووفقا لصحيفة "القبس" نقلا عن مصادر معنية، فإن العشق للسفر هو السبب في هذا الانفاق الضخم، بالإضافة إلى عامل التشويق والإثارة الذي انتشر كثيراً مع انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت الصحيفة أن من الأسباب الأخرى هي ضيق فرص الترفيه محلياً والتشدد أو التزمت في بعض الجوانب مثل الاحتفالات والفعاليات الترفيهية.