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عاجل.. التحالف يعلن وصول ستة أسرى سعوديين إلى الرياض

الأربعاء 01 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 04 مساءً / مارب برس - مارب
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أعلنت قوات التحالف وصول ستة أسرى سعوديين إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض. وثمّن "التحالف" الجهود المبذولة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تسليم الأسرى في إطار اتفاق ستوكهولم.

وكانت المليشيات الحوثية قد أعلنت، صباح اليوم الأربعاء، إفراجها عن 6 أسرى سعوديين، في إطار المساعي الرامية لحل ملف الأسرى. جاء ذلك وفق ما ذكره مسؤول ملف الأسرى في جماعة الحوثي، عبدالقادر المرتضى، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

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