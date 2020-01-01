شبوة : القبض على 10 من المطلوبين بعد عملية تطويق ناجحة والمواطنين يرحبون بقوات الشرعية

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القت قوات الجيش والامن. بمحافظة شبوة اليوم الاربعاء القبض على 10 من المخربين بعد محاصرتهم في أحد المواقع بمنطقة الفرع بعد تطويق جميع المنافذ لمنطقتي الفرع والعف صباح اليوم.
ونقل المركز الإعلامي للتوجيه المعنوي للقوات المسلحة والأمن بشبوة عن مصدر امني قوله «أن المواطنين رحبوا بقوات الجيش والأمن وقدموا لها التسهيلات لإنجاح مهمتها الأمنية وهذا ليس بغريب على أبناء قبائل لقموش وقبائل شبوة الذين يبحثون عن الأمن والأمان».
وأكد المصدر أن القوات الأمنية محاصرة لمجموعة من المخربين والمطلوبين للاجهزة الامنية على جرائم ارتكبوها خلال الفترة الماضية.
وشكر المصدر كل من تعاون مع القوات الأمنية وسهل لها تحركاتها خلال العملية التي ستستمر حتى تحقق أهدافها وهي القبض على المجاميع التخريبية.