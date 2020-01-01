قوات الشرعية توجه ضربة عسكرية جديدة للانتقالي بتنسيق مع القبائل وفرار جماعي للمليشيات

الأربعاء 01 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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قالت مصادر عسكرية واعلامية متطابقة بمحافظة شبوة أن قوات الجيش دخلت اليوم الاربعاء منطقة “هدى” شرق منطقة العرم بمديرية حبان بمحافظة شبوة بعد التنسيق مع قبائل لقموش ، في اطار حملة امنية لملاحقة العناصر التخريبية.

‏وأضافت المصادر أن قوات الجيش الوطني والقوات الخاصة دخلت سوق “هدى” وقامت بعمليات تمشيط واسعة للسوق والوادي وسط فرار مليشيات الانتقالي من الوادي تاركة ورائها أسلحه ثقيلة وخفيفة.

واكدت المصادر ” أن القوات تجاوزت سوق “هدى” ووصلت إلى منطقة اللجم ولم تشر المصادر إلى نتائج الحملة الامنية على العناصر التخريبية إلا أنها أكدت على أن الاوضاع باتت تحت سيطرة قوات الجيش الوطني وقوات الامن الخاصة.