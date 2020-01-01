عاجل تركيا تعلن لاول مرة تفاصيل الاتفاق العسكري مع حكومة الوفاق الليبية

الأربعاء 01 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 04 مساءً / مارب برس - سبوتنيك

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قال فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي، إن "أنقرة أفشلت جميع المخططات التي كانت تريد إقصاءها في شرق المتوسط"، مشددا على أن هدف بلاده في ليبيا وقبرص يتمثل في إحباط المكائد التي تستهدفها.

وقال أوقطاي، خلال مشاركته في اجتماع محرري وكالة "الأناضول" في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الأربعاء، إن "مذكرة التفويض حول إرسال جنود إلى ليبيا تسري لعام واحد، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال القوات في التوقيت وبالقدر اللازمة"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وأكد أن "محتوى مذكرة التفويض لإرسال جنود إلى ليبيا يتيح كل شيء بدءا من المساعدات الإنسانية وحتى الدعم العسكري"، معربا عن أمله أن يؤدي ذلك دورا رادعا وأن تفهم الأطراف هذه الرسالة بشكل صحيح.

كما أكد نائب الرئيس التركي، أن الاتفاق مع ليبيا يصب في مصلحة المنطقة أيضا وهو مشروع سلام، متابعا: "أخاطب من يسألوننا ما شأنكم في ليبيا وقبرص، نحن هناك لإحباط المكائد التي تستهدفنا".

وأضاف: "أفشلنا مؤامرة حبسنا في مياهنا الإقليمية عبر الاتفاق مع ليبيا"، موضحا أن "أي خطة بدون تركيا في المنطقة لا فرصة لها للنجاح مهما كان الطرف الذي يقف وراءها".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وقع مذكرتي تفاهم مع "حكومة الوفاق" الليبية في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، تتعلق الأولى بالتعاون العسكري والأمني أما الثانية تتعلق بتحديد مناطق الصلاحية البحرية.