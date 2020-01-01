جسم غريب من مخلفات الحوثيين عثرت عليه قوات الجيش

الأربعاء 01 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي، الثلاثاء، العثور على عبوة ناسفة بحرية من مخلفات ميليشيا الحوثي الانقلابية، في حوض إحدى الموانئ بالحديدة، غرب اليمن.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة في بيان، أن فريق البحث والإنقاذ عثر على جسم غريب في حوض ميناء الحيمة بمديرية التحيتا محافظة الحديدة.

وأوضح البيان، أنه تم سحب الجسم الغريب إلى ساحل ميناء الحيمة، وبعد الكشف عليه من قبل الفرق الهندسية المتخصصة اتضح بأنه عبوة بحرية بطول متر وعرض متر من مخلفات ميليشيا الحوثي.

يشار إلى أن وحدات الهندسة التابعة للقوات المشتركة، فككت خلال الفترة الماضية كميات كبيرة من الألغام البحرية التي خلفتها الميليشيات الحوثية في مراكز الإنزال السمكي وعلى طول امتداد الساحل الغربي.

وتسببت الألغام البحرية التي زرعتها ميليشيا الحوثي بمقتل عشرات الصيادين في الساحل الغربي، وتوقفت نتيجة تلك الألغام حركة الصيد في العديد من المناطق، الأمر الذي أدى إلى تضرر آلاف الأسر التي تعتمد على مهنة الصيد.