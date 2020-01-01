السعودية تشهد اليوم تطبيق قرار جديد سيغير حياة الكثيرين

الأربعاء 01 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، بدء استقبال طلبات أصحاب المحلات التجارية بالسماح بمزاولة العمل لمدة 24 ساعة من خلال بوابة "بلدي" اعتباراً من اليوم الأربعاء الأول من يناير 2020.

وأكدت الوزارة في بيان اكتمال ضوابط الترخيص للأنشطة التجارية، موضحة أن السماح للأنشطة التجارية بالعمل على مدار اليوم سيضفي مزيدا من المرونة على الأنشطة التجارية وسيمكن من تداول السلع على مدار الساعة ويلبي احتياجات سكان المدن مما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة في المدن السعودية.

وأشارت الوزارة إلى أن التعليمات التنفيذية للمقابل المالي، لمنح السماح بالعمل 24 ساعة، راعت عند احتساب قيمة المقابل مساحة المحل ونوع النشاط، واستثناء كل من الصيدليات، والأنشطة الطبية، والأنشطة التعليمية، ومحطات الوقود (خدمات تعبئة الوقود فقط)، ومراكز الخدمة خارج النطاق العمراني، إضافة إلى قصور الأفراح، والاستراحات، والفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها من المقابل المالي.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية أكدت في أكتوبر الماضي، جاهزية الضوابط اللازمة لإصدار الموافقة للسماح للأنشطة ‏التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

كما أشارت الوزارة إلى جاهزية الضوابط اللازمة لتشغيل العاملين خلال ‏الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المعتادة التي أعدتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ودعت الوزارة الراغبين بتقديم طلبات السماح بالعمل 24 ساعة، إلى الاطلاع على الاشتراطات المطلوبة من خلال موقع الوزارة www.momra.gov.sa.