الحوثيون يعلنون تسليم 6من الأسرى السعوديين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر

الأربعاء 01 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الأربعاء، تسليم 6 من الأسرى السعوديين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، عن مايسمى رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، عبدالقادر المرتضى، قوله: "في إطار المساعي الرامية إلى حل ملف الأسرى، والدفع نحو تنفيذ اتفاق التبادل، تم اليوم بتوجيهات من القيادة تسليم 6 من الأسرى السعوديين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، مضيفا أنهم منتظرون "خطوات مماثلة من قوى العدوان للإفراج عن أسرانا".

وكان رئيس لجنة الأسرى الحوثي ، أعلن في 26 أكتوبر الماضي، إتمام 300 عملية تبادل أسرى مع الجيش اليمني، عبر وساطات وتفاهمات محلية، منذ منتصف العام 2015، تم بموجبها تحرير 7 آلاف أسير من الطرفين.

المصدر: وكالات،RT