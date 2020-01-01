تونس تستعد لتمثيل العرب في مجلس الأمن الدولي الحوثيون يعلنون تسليم 6من الأسرى السعوديين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر صعقة كهربائية تكلف الشرطة الأميركية 12مليون دولار وفاة 3أشخاص وإصابة 3 بحادث في طريق العبر إنتزاع أكثر من 1600لغم وعبوة في الأسبوع الفائت فقط محاولات للسطو على أرض "مشروع للدواجن" بالمكلا الضالع:الجيش يصد هجوما حوثيا في جبهتي الجب وبتار الجامعة العربية مع حفتر ضد تركيا والأخيرة تنتقد.. وأردوغان يعد بخطوة جديدة ابتداء من اليوم لن يكون هناك دولة اسمها هولندا مناهج جديدة للحوثي تعرَّف أسماء الكتب الجديدة
أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الأربعاء، تسليم 6 من الأسرى السعوديين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، عن مايسمى رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، عبدالقادر المرتضى، قوله: "في إطار المساعي الرامية إلى حل ملف الأسرى، والدفع نحو تنفيذ اتفاق التبادل، تم اليوم بتوجيهات من القيادة تسليم 6 من الأسرى السعوديين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، مضيفا أنهم منتظرون "خطوات مماثلة من قوى العدوان للإفراج عن أسرانا".
وكان رئيس لجنة الأسرى الحوثي ، أعلن في 26 أكتوبر الماضي، إتمام 300 عملية تبادل أسرى مع الجيش اليمني، عبر وساطات وتفاهمات محلية، منذ منتصف العام 2015، تم بموجبها تحرير 7 آلاف أسير من الطرفين.
المصدر: وكالات،RT