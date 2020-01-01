وفاة 3أشخاص وإصابة 3 بحادث في طريق العبر

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توفي ثلاثة اشخاص وأصيب ثلاثة آخرين بينهم امرأتان في حادث مروري مساء أمس في خط العبر بمحافظة حضرموت.
وقال شاهد عيان لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان الحادث وقع نتيجة انقلاب سيارة نوع هيلوكس كانت تقلهم في طريقهم الى السعودية لاداء العمرة.
وأشار الى انه تم اسعاف الضحايا الى احد المستشفيات بمحافظة مأرب لتلقي العلاج، إلا أن ثلاثة منهم كانوا قد فارقوا الحياة.