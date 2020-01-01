وفاة 3أشخاص وإصابة 3 بحادث في طريق العبر

الأربعاء 01 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 165

توفي ثلاثة اشخاص وأصيب ثلاثة آخرين بينهم امرأتان في حادث مروري مساء أمس في خط العبر بمحافظة حضرموت.

وقال شاهد عيان لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان الحادث وقع نتيجة انقلاب سيارة نوع هيلوكس كانت تقلهم في طريقهم الى السعودية لاداء العمرة.

وأشار الى انه تم اسعاف الضحايا الى احد المستشفيات بمحافظة مأرب لتلقي العلاج، إلا أن ثلاثة منهم كانوا قد فارقوا الحياة.