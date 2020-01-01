إنتزاع أكثر من 1600لغم وعبوة في الأسبوع الفائت فقط

الأربعاء 01 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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تمكّن مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الرابع من ديسمبر 2019م، نحو الف و604 الغام وعبوات ناسفة منها 23 لغمًا مضادًا للأفراد و476 لغمًا مضادًا للدبابات و19 عبوة ناسفة و1,086 ذخيرة غير منفجرة.

يذكر أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع اكثر من 120 الف لغمًا زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة راح ضحيتها عددًا كبيرًا من الأطفال والنساء وكبار السن سواًء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.