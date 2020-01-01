صعقة كهربائية تكلف الشرطة الأميركية 12مليون دولار وفاة 3أشخاص وإصابة 3 بحادث في طريق العبر إنتزاع أكثر من 1600لغم وعبوة في الأسبوع الفائت فقط محاولات للسطو على أرض "مشروع للدواجن" بالمكلا الضالع:الجيش يصد هجوما حوثيا في جبهتي الجب وبتار الجامعة العربية مع حفتر ضد تركيا والأخيرة تنتقد.. وأردوغان يعد بخطوة جديدة ابتداء من اليوم لن يكون هناك دولة اسمها هولندا مناهج جديدة للحوثي تعرَّف أسماء الكتب الجديدة ..إنفجار عنيف يهز أحد أحياء «عـدن» المتحدث العسكري يعلن: نزول الجيش إلى الشوارع والميادين
تمكّن مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الرابع من ديسمبر 2019م، نحو الف و604 الغام وعبوات ناسفة منها 23 لغمًا مضادًا للأفراد و476 لغمًا مضادًا للدبابات و19 عبوة ناسفة و1,086 ذخيرة غير منفجرة.
يذكر أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع اكثر من 120 الف لغمًا زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة راح ضحيتها عددًا كبيرًا من الأطفال والنساء وكبار السن سواًء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.