الأربعاء 01 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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نفذ عشرات من مواطني مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، الثلاثاء، وقفة احتجاجية تنديدا بما قالوا إنها محاولات سطو على أراضي تابعة للدولة.

ورفع المحتجون لافتتات مكتوب عليها عبارات منددة بما قالوا إنها محاولات متنفذين السطو على أرض مشروع مزرعة الدواجن بمدينة المكلا.

وطالب المحتجون السلطات المحلية والقضائية، بمنع ومحاسبة المتنفذين على موقع الدواجن بمنطقة فوه بالمكلا. ويقول المحتجون إن متنفذين يحاولون صرف أرض المشروع التابع للدولة المتعثر منذ 5 أعوام والبالغ مساحته مايقرب الكيلومتر.

ولم يتسن للمصدر أونلاين التحقق من صحة دعاوي المواطنين غير أن عدة وقفات احتجاجية نفذها مواطنون الأشهر الماضية تندد بمحاولات متنفذين السطو على أراض تابعة للدولة.