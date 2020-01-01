صعقة كهربائية تكلف الشرطة الأميركية 12مليون دولار وفاة 3أشخاص وإصابة 3 بحادث في طريق العبر إنتزاع أكثر من 1600لغم وعبوة في الأسبوع الفائت فقط محاولات للسطو على أرض "مشروع للدواجن" بالمكلا الضالع:الجيش يصد هجوما حوثيا في جبهتي الجب وبتار الجامعة العربية مع حفتر ضد تركيا والأخيرة تنتقد.. وأردوغان يعد بخطوة جديدة ابتداء من اليوم لن يكون هناك دولة اسمها هولندا مناهج جديدة للحوثي تعرَّف أسماء الكتب الجديدة ..إنفجار عنيف يهز أحد أحياء «عـدن» المتحدث العسكري يعلن: نزول الجيش إلى الشوارع والميادين
نفذ عشرات من مواطني مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، الثلاثاء، وقفة احتجاجية تنديدا بما قالوا إنها محاولات سطو على أراضي تابعة للدولة.
ورفع المحتجون لافتتات مكتوب عليها عبارات منددة بما قالوا إنها محاولات متنفذين السطو على أرض مشروع مزرعة الدواجن بمدينة المكلا.
وطالب المحتجون السلطات المحلية والقضائية، بمنع ومحاسبة المتنفذين على موقع الدواجن بمنطقة فوه بالمكلا. ويقول المحتجون إن متنفذين يحاولون صرف أرض المشروع التابع للدولة المتعثر منذ 5 أعوام والبالغ مساحته مايقرب الكيلومتر.
ولم يتسن للمصدر أونلاين التحقق من صحة دعاوي المواطنين غير أن عدة وقفات احتجاجية نفذها مواطنون الأشهر الماضية تندد بمحاولات متنفذين السطو على أراض تابعة للدولة.