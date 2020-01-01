الضالع:الجيش يصد هجوما حوثيا في جبهتي الجب وبتار

الأربعاء 01 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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صدت قوات الجيش الوطني يوم الثلاثاء هجوما لمليشيا الحوثي الانقلابية في جبهتي الجب وبتار شمال محافظة الضالع.

وأكدت مصادر ميدانية أن قوات الجيش تمكنت من كسر الهجوم عقب خوضها مع مسلحي الحوثي مواجهات بمختلف أنواع الاسلحة استمرت زهاء ساعة ونصف.

واكدت المصادر أن عددا من مسلحي مليشيا الحوثي لقو مصرعهم وجرح عدد آخر في تلك المواجهات. وفي جبهة بتار تمكن الجيش من صد هجوم للحوثيين في المواقع المحاذية لمديرية الحشاء غرب الضالع.

وأكدت المصادر أن القوات نصبت كميناً لمسلحي الحوثي حيث تم استدراجهم إلى منطقة السقاية ببتار والانقضاض عليهم مما أجبر مسلحي الحوثي على الفرار والتراجع الى اماكن تمركزهم بعد سقوط اعداد من القتلى والجرحى في صفوفهم. وكان قد لقي قائد ميداني في مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعه، بنيران قوات الجيش الوطني، في مديرية قعطبة، شمالي محافظة الضالع.