مناهج جديدة للحوثي تعرَّف أسماء الكتب الجديدة

الأربعاء 01 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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الحوثي يدمر التعليم بمقررات تواصل مليشيا الحوثي انتهاكاتها في عدد من المحافظات المحررة، واقتحمت أمس (الثلاثاء) مبنى اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، كما فرضت مناهج ومقررات طائفية على عدد من الكليات بينها كلية الإعلام.

وقال أعضاء في اتحاد أدباء ذمار، إن المليشيا اقتحمت مبنى الاتحاد واستولت عليه وحولته إلى ثكنة لمسلحيها، ولم يستبعد الأعضاء أن يتم نقل الأسرى والمختطفين إليه كما جرى في جامعة ذمار.

من جانب آخر، فرضت المليشيا مقررات جديدة على طلاب الماجستير في كلية الإعلام وعدد من الكليات منها كلية الآداب، أبرزها مادة أطلق عليها (الإعلام الحربي، تاريخ اليمن المعاصر، والصراع العربي الإسرائيلي) في إطار خطتها لتدمير التعليم.