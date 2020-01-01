عاجل..إنفجار عنيف يهز أحد أحياء «عـدن»

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أفاد سكان محليون قبل قليل بسماع دوي انفجار عنيف هز أحد أحياء العاصمة المؤقتة عدن.
وذكر السكان المحليين لـ«مأرب برس»بأنهم سمعوا دوي انفجار عنيف بحي الإنشاءات بمديرية خور مكسر.
وأوضحوا على ان الانفجار كان ناجما عقب قيام مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية بإلقاء قنبلة صوتية امام بوابة إحدى المنظمات بحي الإنشاءات بمديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن.