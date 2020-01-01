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الجيش يعلن مصرع قيادي ميداني «حوثي»

الثلاثاء 31 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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لقي قيادي ميداني في مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعه، بنيران قوات الجيش الوطني، في مديرية قعطبة، شمالي محافظة الضالع، جنوبي البلاد.

 

وشنت قوات الجيش الوطني، مساء الإثنين، هجوما على مواقع تمركز مليشيا الحوثي، في منطقة "حمام مرخزة"، غربي مديرية قعطبة.

 

وأسفر الهجوم عن مصرع عدد من عناصر المليشيا الحوثية بينهم القيادي خالد الحومي، وجرح عدد آخر وفقاً لموقع الجيش سبتمبر نت. 

   
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