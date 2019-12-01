الداخلية تبشّر جميع منتسبيها في المحافظات المحررة بشأن موعد صرف مرتبات أكتوبر

الثلاثاء 31 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت وزارة الداخلية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، أنها تضع اللمسات الأخيرة لصرف مرتبات منتسبيها لشهر أكتوبر في جميع المحافظات المحررة.

وأفاد موقع الوزارة الإلكتروني عن اللواء محمد مساعد الأمير وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالإشراف وتسيير صرف المرتبات المتأخرة: "إن أعمال اللجنة تسير بشكل طبيعي وبوتيرة عالية من البذل والتجهيز لوضع اللمسات الأخيرة لتدشين عملية صرف مرتب شهر أكتوبر، ووفقا لمعايير الشفافية والسلاسة والانسيابية والسرعة في القيام بهذه العملية وبآلية دقيقة ومنضبطة، مراعين فيها ظروف وأحوال واحتياج الجميع لمرتباتهم التي طال انتظار صرفها ".

وأكد أن كل ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، وبحسب الموجهات العملية والقانونية التي تضمنها قراره الصادر بشأن تشكيل هذه اللجنة وتحديد مهامها المناطة بكل أعضائها، بما يمكن كل رجال الشرطة والأمن من استلام مرتباتهم وتنظيم صرفها بطريقة موضوعية وخالية من أي مخالفات أو تجاوزات عشوائية وتضمن عدم العبث والإخلال بهذه المستحقات المالية لمنتسبي وزارة الداخلية سواء من القوة العاملة أو من حالات الشهداء والمتوفين.

وأشار إلى أن كل أعضاء اللجنة يعملون على مدار الساعة وفي اطار التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة لصرف كل المرتبات المتأخرة للأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر للعام 2019م ووفق خطة مرحلية مزمنة وبتوقيت مناسب ومتقارب بين كل مرحلة ومرحلة..موضحا أن الجهود منصبة حاليا للتعجيل بصرف مرتبات أكتوبر.

ودعا جميع ضباط وأفراد وزارة الداخلية الى عدم الانجرار وراء الأقاويل والبلبلات التي تهدف إلى التشكيك أو التقليل من جهود الجهات المعنية بهذه العملية وعدم التصديق لأي أخبار وتكهنات متداولة حول موعد وآلية الصرف.

وأوضح أن اللجنة ستصدر بيانا بشأن كل ذلك في حينه وسيتم نشره في الموقع الرسمي لوزارة الداخلية باعتباره المصدر الوحيد والموثوق الذي يمكن للجميع الاعتماد عليه في التأكد من صحة أي أخبار ومعلومات إعلامية في هذا الصدد.