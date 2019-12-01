برشلونة يبدأ التحرك لحسم صفقة جديدة

الثلاثاء 31 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-وكالات

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كشفت تقارير إخبارية عن تقدم برشلونة بعرض رسمي لشراء الإسباني داني أولمو، لاعب الوسط المهاجم لفريق دينامو زغرب الكرواتي.

وانتقل أولمو في صيف 2014 إلى دينامو زغرب، قادما من ناشئي برشلونة.

وكشفت صحيفة "أس"، أن برشلونة لا يرغب في التسرع بحسم صفقة صاحب الـ21 عاما.

ويريد مسؤولو برشلونة الاتفاق على قيمة الصفقة مع نظرائهم في دينامو زغرب على أن يؤجل الانضمام للصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن اهتمام برشلونة يعود لتألق اللاعب الذي شارك في أول مباراة له مع المنتخب الإسباني خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن داني لن يتردد في العودة إلى كامب نو، لكن دينامو لن يتنازل عنه إلا بوصول عرض كبير، كون عقد اللاعب مع الفريق الكرواتي بنهاية الموسم المقبل.