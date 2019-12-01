مدرب ليفربول: نحن في حاجة للقتال

الثلاثاء 31 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-وكالات

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شدد يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على ضرورة أن يبذل كل لاعب في الفريق أقصى ما لديه حتى يبقى آنفيلد معقل الفريق كالـ"حصن".

وحقق ليفربول الفوز في المباراة الأخيرة على ولفرهامبتون بهدف دون رد، ليحافظ على فارق النقاط بينه وبين أقرب ملاحقيه إلى 13 نقطة.

وقال كلوب لموقع ليفربول: "أنا فخور بكل اللاعبين، وأتمنى أن تفخر الجماهير أيضا. كما قلت من قبل، الموسم لم ينتهي بعد. أظهر الأولاد في أكثر من مناسبة أننا نقاتل بكل ما لدينا".

وتابع المدرب الألماني "يجب أن تكون المباريات على ملعبنا ميزة بالنسبة لنا. المواجهة الأخيرة كانت معركة، ومن الواضح أننا خضناها معا وفي النهاية فزنا بها".

وأتم يورغن كلوب "الأمر صعب للغاية، ولكن لا يشكوا أحد من ذلك. نحن لا نبحث عن الأعذار. هؤلاء الأولاد يبذلون كل ما لديهم، وهذا ما سنفعله في كل مباراة".

يذكر أن ليفربول يستعد لاستضافة شيفيلد يونايتد، يوم الخميس في الدوري الإنجليزي، قبل مواجهة إيفرتون في كأس إنجلترا، يوم الأحد.