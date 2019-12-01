سبعة ملايين زوج في دول الخليج العربي لديهم مشكلة حزينة

الثلاثاء 31 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أفادت دراسة طبية أن ما بين 6 إلى 7 ملايين زوج في دول مجلس التعاون الخليجي يعانون من العقم نتيجة تغير أسلوب الحياة وزواج الأقارب وعوامل أخرى.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها عيادة ”أي في أي ميدل ايست“ للخصوبة في العاصمة العمانية مسقط نقلا عن مراكز طبية عالمية، أن العدد قد يكون أكبرمن ذلك لأن الكثير من الأزواج من السكان المواطنين يختارون تأخير إنجاب أطفال لأسباب عديدة.

وقال الدكتور فرانسيسكو رويز، المدير الطبي للعيادة: ”وجد أنه ما يقرب من 15-20 % من الأزواج في المنطقة يواجهون صعوبات في الحمل بشكل طبيعي.. وبالنسبة للعديد من الأزواج يعد زواج الأقارب ونقص فيتامين (د) والعوامل الوراثية والاجتماعية والبيئية من العوامل المسببة للعقم.

وأضاف: ”كما يسهم نمط الحياة المستقرة أيضا في ارتفاع عدد حالات العقم“.

وأشارت دراسة لمعهد ”كوليرز الدولي“ في كندا إلى أن معدل الخصوبة أو الولادة لكل امرأة في سلطنة عمان انخفض إلى 2.7 في عام 2016 من 7.2 في عام 1960 فيما تراجع المعدل في الإمارات العربية المتحدة إلى 1.7 من 4.5 في نفس الفترة.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلغ مستوى العقم حوالي 15% مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 10% وفقا للدراسة التي أوضحت أن حوالي 50 مليونا من الأزواج في العالم يعانون من أشكال مختلفة من مشاكل العقم.

وقال الدكتور رويز: ”على الرغم من أن حالات العقم تستمر في الارتفاع في الشرق الأوسط وبقية أنحاء العالم، إلا أن مجال الطب الإنجابي يتقدم بشكل سريع في نفس الوقت.. وهذا يوفر للأزواج الأمل في أنهم ما زالوا قادرين على تحقيق حلمهم في إنجاب طفل رغم التحديات الموجودة.“