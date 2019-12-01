مهرجان أنغامي يحسم الجدل ويبُتّ في استضافة الفنان اليمني ”صلاح الأخفش“

الثلاثاء 31 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أصدر المسؤولون عن تنظيم مهرجان انغامي بمدينة جدة، بيانا تبرأوا فيه من استضافة الفنان اليمني صلاح الأخفش لإحياء حفل على هامش فعاليات المهرجان بالمملكة العربية السعودية.

وقال البيان الذي نشره ”آل الشيخ“ عبر حسابه على موقع التدوين ”تويتر“: ”نحن مهرجان أنغامي الترفيهي ننفي حفلة صلاح الأخفش إذ إنها ليست مدرجة من ضمن فعاليات أنغامي وتقبلوا تحياتنا“.

يأتي هذا البيان بعد أن وعد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية بفتح تحقيق حول موضوع استضافة صلاح الأخفش، إذ قال في تغريدة له على حسابه على موقع ”تويتر“: ”هذا شيء غير مقبول تماما، وسنحقق في الموضوع ونتخذ اللازم حالا“.

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وأثير الجدل حول استضافة صلاح الأخفش، وإحياء حفل بالسعودية رغم أنه أعلن تعاطفه مع الحوثيين كما أنه صاحب الأغنية المسيئة للملك سلمان ”قولوا لسلمان أخو شارون بايندم“، إذ اتهم مغردون أن هذا يفتح الباب أمام كل من يسيء لقيادات المملكة بأن تتم دعوته وتكريمه.

وتدخل مسؤولو شركة أنغامي في الموضوع وخرجوا ببيان آخر أعلنوا فيه أنه لا علاقة لهم بالأمر، وجاء في البيان عبر حساب الشركة على ”تويتر“: ”يهمنا التأكيد أن لا علاقة لنا بيننا والحدث في جدة على الإطلاق ولا من دعوة لأمثال هؤلاء الأشخاص للمشاركة“.

وأضاف البيان: ”كالعادة لن يكون لنا أي نشاط إلا بالتنسيق وموافقة هيئة الترفيه ونتمنى كل التوفيق للمملكة العزيزة وشعبها الغالي“.

يُذكر أن صلاح الأخفش كان دعا جمهوره في المملكة العربية السعودية لانتظاره في حفل غنائي يوم الـ2 من يناير المقبل ضمن احتفالية مهرجان أنغامي الترفيهي بجدة.