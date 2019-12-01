دولة خليجية تعلن تشغيل أول ”مفاعل نووي“ عربي

الثلاثاء 31 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 682

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر/كانون الأول، أنها ستبدأ في تشغيل أول "مفاعل نووي" عربي، في مطلع عام 2020.

وقالت صحيفة ”الاتحاد“ إن أول محطة نووية بالإمارات العربية المتحدة ستدخل الخدمة في الربع الأول من 2020، مع تشغيل أحد مفاعلاتها الأربعة.

وأوردت الصحيفة المملوكة لحكومة أبوظبي، نقلا عن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أن التشغيل التجريبي للمفاعل الثاني سيبدأ قريبا أيضا.

وتعكف الهيئة المنظمة للقطاع النووي في الإمارات على المراحل الأخيرة من إصدار ترخيص تشغيل المفاعل الأول.

وفور صدور الترخيص، سيبدأ تحميل الوقود وزيادة إنتاج الطاقة تدريجيا لحين الوصول إلى التشغيل التجاري الكامل في غضون بضعة أشهر.

وأبلغت المؤسسة الصحيفة أن الخطوة هي ”بداية مرحلة العمليات التشغيلية للطاقة النووية السلمية في العالم العربي“.

وكانت ”رويترز“ أوردت في نوفمبر تشرين الثاني أن من المرجح صدور الرخصة خلال الربع الأول من 2020.

وفي مايو أيار، قالت شركة نواة للطاقة المشغلة للمحطة إن بدء تشغيل محطة براكة سيكون بين نهاية 2019 وأوائل 2020.

وستكون براكة أول محطة نووية إماراتية والأضخم في العالم لدى الانتهاء من تشييدها، بأربع مفاعلات قدرتها 5600 ميجاوات.

تبلغ تكلفة المحطة 24.4 مليار دولار وتتولى تنفيذها مؤسسة الطاقة الكهربية الكورية (كيبكو) لكن مصاعب في تدريب العدد الكافي من المواطنين لتشغيل المحطة أخرت بدء تشغيل المفاعل الأول عدة مرات.