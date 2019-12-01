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مأرب : مفتاح يتفقد سير العمل بأحد مشاريع الطرق الهامة بالمحافظة

الثلاثاء 31 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب
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تفقد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، سير العمل بمشروعي إعادة تأهيل خط مأرب الجوبة البيضاء وخط الجوبة حريب البالغة تكلفتهما ملياري ريال بتمويل حكومي.

وأكد الوكيل مفتاح، أهمية الخطين في ربط عدد من المحافظات لافتاً إلى أن خط مأرب البيضاء يمثل الشريان الاستراتيجي الوحيد لإمداد المحافظات الواقعة وسط البلاد وغربها بالمواد الغذائية والاغاثية والوقود .. مشدداً على ضرورة انجاز المشروعين في المدة الزمنية المحددة والإلتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة أثناء التنفيذ والإنجاز.

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