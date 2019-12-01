قتل زوجته وابنتيه خنقا في شقتهما بالإمارات دراسة علمية حديثة تفجر مفاجئة عن الحليب كامل الدسم فور وصوله المحافظة بعد غياب استمر عام.. محافظ تعز يزف عدد من البشارات وقائد المحور يكشف عن ”مؤامرة“ في الساحل عقب وفاة الشرعية .. الاخوان المسلمون في مصر يحددون ثلاثة محاور للخروج من النفق عاجل: حكم قضائي باعدام الرئيس ”هادي“ و2 من قيادات ”الشرعية“ ومصادرة جميع أموالهم العقارية الملك سلمان يصدر قرارات ملكية جديدة .. دولة خليجية تعلن تشغيل أول ”مفاعل نووي“ عربي مأرب : مفتاح يتفقد سير العمل بأحد مشاريع الطرق الهامة بالمحافظة وكيل وزارة الشباب لقطاع المرأة تعري عمل المنظمات الدولية وكيف تم اختراقها وتكشف معلومات مرة ومرعبة عن حال نساء اليمن ”الانتقالي الجنوبي“ يهدد بالانقلاب على اتفاق الرياض ويؤكد ”الحل بفك ارتباط سلس وإعلان فشل الوحدة“
تفقد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، سير العمل بمشروعي إعادة تأهيل خط مأرب الجوبة البيضاء وخط الجوبة حريب البالغة تكلفتهما ملياري ريال بتمويل حكومي.
وأكد الوكيل مفتاح، أهمية الخطين في ربط عدد من المحافظات لافتاً إلى أن خط مأرب البيضاء يمثل الشريان الاستراتيجي الوحيد لإمداد المحافظات الواقعة وسط البلاد وغربها بالمواد الغذائية والاغاثية والوقود .. مشدداً على ضرورة انجاز المشروعين في المدة الزمنية المحددة والإلتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة أثناء التنفيذ والإنجاز.