وكيل وزارة الشباب لقطاع المرأة تعري عمل المنظمات الدولية وكيف تم اختراقها وتكشف معلومات مرة ومرعبة عن حال نساء اليمن ”الانتقالي الجنوبي“ يهدد بالانقلاب على اتفاق الرياض ويؤكد ”الحل بفك ارتباط سلس وإعلان فشل الوحدة“ مفاجأة.. سر لا يعرفه الكثيرون عن حياة "أم كلثوم" أحكام قضائية باعدامات جماعية للعشرات من أفراد وضباط رجال المخابرات في عاصمة عربية مقتل قيادي بارز في الحزام الأمني جنوب اليمن رسالة من صدام حسين لبناته قبل الإعدام الكشف عن حقيقة المفاوضات المباشرة بين السعودية والحوثيين لإنهاء الحرب عاجل.. بيان من التلفزيون العماني بخصوص السلطان قابوس يمنية دخلت المستشفى لإجراء عملية بسيطة فخرجت جثة هامدة الأغنية التي بسببها منع صلاح الاخفش من الغناء والظهور في السعودية
اتهم ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي“، الثلاثاء 31 ديسمبر/كانون الأول، الحكومة الشرعية بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض، مهددا باعلان ما أسناه ”موقف مناسب“.
وقال نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس، منصور صالح: ”المجلس لن يقف مكتوف الأيدي، وبالمجمل نحن على أرضنا، وخلفنا شعبنا، ونملك الحق والقدرة للدفاع عنها، وستكون الشرعية اليمنية أول وأكبر الخاسرين".
وأشار الى ان اول العراقيل التي اختلقتها الحكومة ”مخالفتها لشروط عودة رئيس الوزراء لوحده وطلبت إضافة عدد من الوزراء وسمح لهم، ثم قامت بتهريب وزراء آخرين خارج الاتفاق إلى عدن"، حسب قوله.
وأضاف: ”مستقبل القضية الجنوبية "مبشر بخير، فشعبنا وبفضل تضحياته على موعد مع النصر، ونحن ورغم المؤامرات والتحديات الكبيرة التي تواجهنا إلا أننا نقرأ المشهد قراءة إيجابية، وسنصل بشعبنا إلى ما يطمح إليه من هدف في استعادة وبناء دولته الجنوبية الفيدرالية المستقلة وعاصمتها عدن".
واعتبر أن حل الأزمة اليمنية يكمن في "مفاوضات تفضي إلى فك ارتباط سلس وإعلان فشل الوحدة التي قامت بين الدولتين في مايو 90م"، مشددا على أهمية أن تقيم الدولتان علاقة حسن جوار وسلام وتآخٍ وتبادل للمصالح المشتركة.