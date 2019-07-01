مقتل قيادي بارز في الحزام الأمني جنوب اليمن

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اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الثلاثاء، قياديا في ما يسمى قوات الحزام الامني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، بمحافظة أبين جنوبي اليمن.
وأفاد مصدر في السلطة المحلية في محافظة أبين لوكالة "سبوتنيك" اليوم بأن مسلحين على متن سيارة أطلقوا النار على القيادي في المجلس الانتقالي ياسر شملق المقرومي.
وقال المصدر إن إطلاق النار تم بالقرب من محطة مكة في مديرية المحفد شمال شرقي أبين.
وأضاف أن "القيادي شملق قُتل ومرافقه أكرم صرعوف المقرومي على الفور، فيما لاذ المسلحون بالفرار باتجاه منطقة الخيالة في المديرية ذاتها".