رسالة من صدام حسين لبناته قبل الإعدام الكشف عن حقيقة المفاوضات المباشرة بين السعودية والحوثيين لإنهاء الحرب عاجل.. بيان من التلفزيون العماني بخصوص السلطان قابوس يمنية دخلت لإجراء عملية بسيطة فخرجت جثة هامدة الأغنية التي بسببها منع صلاح الاخفش من الغناء والظهور في السعودية الجبواني يكاشف الجميع : هؤلاء هم من اغتالوا ابو اليمامة ومقترح للسعودية لتنفيذ أهم بنود اتفاق الرياض في ظرف يومين هذا ما سيحدث غدا في صنعاء ومحافظات اخرى رفضا لقرار الحوثيين منع تداول العملة الجديدة حرق السفارة الأمريكية في بغداد ومغادرة السفير الأمريكي وموظفي السفارة خمسة أحداث فلكية ممتعة تراها بعينيك في2020 6أطعمة تعمل على تدهور مناعتك وتضعفها
نشرت رغد صدام ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، رسالة من والدها كتبها في محبسه في أبريل عام 2006، قبل إعدامه بشهور.
وتتضمن الرسالة عدة أبيات شعرية لبناته، حيث علقت رغد صدام على الرسالة بالقول: "من رسائل الشهيد القائد صدّام حسين التي بعثها من الأسر..
قصيدة كتبها لبناته رغد ورنا وحلا ".
وتتضمن الأبيات مديحا لبناته، خاص الابنة الكبرى رغد صدام، حيث يقول صدام في رسالته:
تزاحمت وردات في بيوتنا.. وبناتي فيها أجمل الورد
أم أحمد وأم علي .. صغيرتهم حلاوة السعد
لهن أصول عريقة .. عريبات الأب والجد.
يذكر أن الرئيس الراحل صدام حسين قد تم إعدامه في ديسمبر عام 2006 بعد جلسات من المحاكمة لم يعترف بها وفق ما تم تداوله حينها.