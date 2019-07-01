الكشف عن حقيقة المفاوضات المباشرة بين السعودية والحوثيين لإنهاء الحرب

الثلاثاء 31 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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كشف قيادي حوثي ، الثلاثاء ،حقيقة الانباء التي تحدثت عن وجود مفاوضات مباشرة بين جماعته والسعودية.

ونفى إبراهيم محمد الديلمي الذي عينه الحوثيون سفيرا لهم في ايران ، وجود مفاوضات مباشرة مع السعودية لإنهاء الحرب في اليمن.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "فارس نيوز"، أن المجتمع الدولي يسعى إلى إحلال السلام في اليمن، متهما الولايات المتحدة بالوقوف وراء منع السعودية من وقف إطلاق النار في اليمن.

ووصف المسؤول الحوثي الأمم المتحدة بأنها "ضعيفة" بسبب هيمنة الولايات المتحدة على القرارات الدولية.

وقال الديلمي، إن حكومة صنعاء (غير المعترف بها) " لا تحتاج إلى موافقة دولية للاعتراف بشرعيتها.

ومؤخراً، تحدثت العديد من التقارير، عن تفاصيل تبيّن إجراء محادثات بين الحوثيين والمسؤولين السعوديين بشكل مباشر في سلطنة عُمان والأردن.

وخلال الايام الماضية صعد الحوثيون مجددا تجاه السعودية واعلنوا استهداف احد معسكرات الجيش السعودي في نجران بصاروخ باليستي ، وهي اول عملية منذ اعلان الحوثيين هدنة من طرف واحد في سبتمبر الماضي.