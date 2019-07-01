رسالة من صدام حسين لبناته قبل الإعدام الكشف عن حقيقة المفاوضات المباشرة بين السعودية والحوثيين لإنهاء الحرب عاجل.. بيان من التلفزيون العماني بخصوص السلطان قابوس يمنية دخلت لإجراء عملية بسيطة فخرجت جثة هامدة الأغنية التي بسببها منع صلاح الاخفش من الغناء والظهور في السعودية الجبواني يكاشف الجميع : هؤلاء هم من اغتالوا ابو اليمامة ومقترح للسعودية لتنفيذ أهم بنود اتفاق الرياض في ظرف يومين هذا ما سيحدث غدا في صنعاء ومحافظات اخرى رفضا لقرار الحوثيين منع تداول العملة الجديدة حرق السفارة الأمريكية في بغداد ومغادرة السفير الأمريكي وموظفي السفارة خمسة أحداث فلكية ممتعة تراها بعينيك في2020 6أطعمة تعمل على تدهور مناعتك وتضعفها
كشف قيادي حوثي ، الثلاثاء ،حقيقة الانباء التي تحدثت عن وجود مفاوضات مباشرة بين جماعته والسعودية.
ونفى إبراهيم محمد الديلمي الذي عينه الحوثيون سفيرا لهم في ايران ، وجود مفاوضات مباشرة مع السعودية لإنهاء الحرب في اليمن.
وقال في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "فارس نيوز"، أن المجتمع الدولي يسعى إلى إحلال السلام في اليمن، متهما الولايات المتحدة بالوقوف وراء منع السعودية من وقف إطلاق النار في اليمن.
ووصف المسؤول الحوثي الأمم المتحدة بأنها "ضعيفة" بسبب هيمنة الولايات المتحدة على القرارات الدولية.
وقال الديلمي، إن حكومة صنعاء (غير المعترف بها) " لا تحتاج إلى موافقة دولية للاعتراف بشرعيتها.
ومؤخراً، تحدثت العديد من التقارير، عن تفاصيل تبيّن إجراء محادثات بين الحوثيين والمسؤولين السعوديين بشكل مباشر في سلطنة عُمان والأردن.
وخلال الايام الماضية صعد الحوثيون مجددا تجاه السعودية واعلنوا استهداف احد معسكرات الجيش السعودي في نجران بصاروخ باليستي ، وهي اول عملية منذ اعلان الحوثيين هدنة من طرف واحد في سبتمبر الماضي.