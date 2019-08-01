يمنية دخلت لإجراء عملية بسيطة فخرجت جثة هامدة

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قال مواطن في محافظة أبين (جنوبي اليمن) إن زوجته (35 عاما)ً توفيت في مستشفى الرازي في مدينة جعار، نتيجة لخطأ طبي جسيم من طاقم المستشفى.
وأشار المواطن إلى أن زوجته دخلت غرفة العمليات لإجراء عملية بسيطة وهي إزالة أكياس المهبل تحت إشراف طاقم طبي من مستشفى الرازي.
واضاف "قاموا بعمل تخدير لها، ولكنها دخلت في غيبوبة قبل إجراء العملية نتيجة زيادة التخدير".
وتابع : "قمنا بدفع 50 ألف تكاليف العملية إلا أن إدارة المستشفى أرجعت المبلغ لنا، وقالت أسعفوها لعدن، وقمنا بمحاولة إسعافها إلى مستشفى خليج عدن بالمعلا، إلا أنها فارقت الحياة قبل وصولها المستشفى متأثرة بجرعة التخدير الزائدة".
وناشد المواطن محافظ أبين والجهات المختصة بفتح محضر تحقيق في الواقعة ومحاسبة كل المتسببين في وفاة زوجته، مطالباً بمحاسبة كل المتسببين في قتل أرواح الناس.