الأغنية التي بسببها منع صلاح الاخفش من الغناء والظهور في السعودية

الثلاثاء 31 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تداول ناشطون سعوديون مقاطع فيديو للفنان اليمني صلاح الأخفش والتي بسببها وجهت السلطات السعودية بالتحقيق ومنعه من دخول أراضيها لإحياء حفلة غنائية في مهرجان أنغامي بجدة .

وعلق الناشطون السعوديون على مقاطع الفيديو والتي ظهر فيها الفنان صلاح الأخفش وهو بصنعاء ، بأغنية مسيئة للملك سلمان مطلعها (قولوا لسلمان أخو شارون بايندم).

الأمر الذي لم يدم طويلا حتى أكد، تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أنه سيتم التحقيق في دعوة المطرب اليمني، صلاح الأخفش، لحفل في محافظة جدة.

وسأل سعوديون رئيس هيئة الترفيه عبر تويتر "كيف أصبح كل من يسيئ لنا تتم دعوته وتكريمه؟"، فرد آل الشيخ قائلا: "شي غير مقبول تمامًا، وسنحقق في موضوع ونتخذ الازم حالاً!".

وكان الأخفش قد أعلن عبر حسابه في “‏تويتر” عن إحياء حفل غنائي يوم الخميس المقبل بجدة، ضمن ‏مهرجان “أنغامي” الترفيهي.‏

يذكر ان فنانين يمنين بارزين شاركوا قبل ايام في فعاليات شتاء الرياض واحيوا حفلة غنائية يمنية ،ابرزهم احمد فتحي وحسين محب وفؤاد عبدالواحد.