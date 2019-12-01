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هذا ما سيحدث غدا في صنعاء رفضا لقرار الحوثيين منع تداول العملة الجديدة

الثلاثاء 31 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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يبدأ التجار اليمنيون بالعاصمة اليمنية صنعاء والمحافظات المتبقية تحت سيطرة الحوثيين، غدا الأربعاء، إضراباً مفتوحاً، احتجاجاً على قرار الميليشيات الحوثية بمنع تداول ومصادرة واستبدال العملة النقدية الجديدة.

وطالبت نقابة "التجار اليمنيين"، في بيان صحافي، بنك صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين بإعادة النظر في القرارات الخاصة بالعملة المحلية الجديدة، لأنها منتشرة في السوق بمبالغ خيالية.

ودعت النقابة إلى وضع حلول إيجابية ، مؤكدة على أن قيام التاجر بتغيير العملة الجديدة بالريال الإلكتروني ليس حلا.

وكانت الميليشيات الحوثية أصدرت في وقت سابق قراراً ضد المواطنين والتجار يقضي بمصادرة واستبدال العملة النقدية الجديدة بمناطق سيطرتها، واستبدالها بالريال الإلكتروني خلال 30 يوما، إلا أن القرار قوبل بالرفض التام من قبل المواطنين وتسبب في معاناة الكثير منهم.

وتفرض الميليشيات الحوثية بصنعاء رسوماً جمركية ومبالغ مالية على التجار في جميع المداخل المؤدية للعاصمة في كل من أرحب والأزرقين وعفار بالبيضاء والمدن المجاورة لها.

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