6أطعمة تعمل على تدهور مناعتك وتضعفها

الثلاثاء 31 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 12 مساءً / مأرب برس - منوعات

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هناك العديد من الأطعمة التي تؤثر سلبا على صحتك، بل وتعمل على تدهور صحتك ومناعتك منها:

1-الوجبات السريعة

وجبات سريعة يؤدي تناول الوجبات السريعة، مثل البرجر والبطاطس المقلية وغيرها، إلى الإضرار بصحة الجهاز المناعي، باعتبارها مصدرًا غنيًا بالدهون والسكريات، وقلة احتوائها على الألياف والعناصر الغذائية، لذا يراعى حمل بعض المقرمشات الصحية خارج المنزل لتجنب الشعور بالجوع، ومن بينها المكسرات أو الخضروات.

2-الكافيين..

على الرغم من لعب الكافيين دورًا في تعزيز الطاقة والاستيقاظ بنشاط في الصباح، لكنه يعمل على زيادة مستويات الكورتيزول (هرمون الضغط العصبي) في الجسم، ما يؤدي إلى عمل الجهاز المناعي بشكل أضعف، ومن ثم يراعى تقليل تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة والشوكولاتة.

3-مشروبات الصودا هذا ما تفعله "المياه الغازية"

.. عادة ما تصبح المشروبات الغازية الاختيار الأول لدى الكثيرين عند الشعور بالعطش، في حين تعد تلك المشروبات غنية بالمواد الصناعية، وعلى رأسها المحليات مثل السكارين والسكرالوز وأسبرتام، وهو ما يؤثر على وظيفة الجهاز المناعي ويقلل مستويات البكتيريا الجيدة الموجودة في الأمعاء، لذا يُنصح باستبدال تلك المشروبات بأكواب المياه أو الشاي الأخضر

4-الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين

تأتي الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين على رأس قائمة المنتجات المضرة بصحة المناعة، ولا ينطبق ذلك فقط على الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلوتين، بل على غيرهم أيضًا من الأصحاء، حيث يصعب على الجهاز الهضمي التعامل بسهولة مع هذه الأطعمة، ما يؤثر على عمل الخلايا المناعية، ومن ثم يجب تناول الخبز أو الأرز أو الشوفان أو المكرونة الخالية من الجلوتين

5-السكريات..

كلما زادت نسبة السكريات في الجسم، قلت قدرة الخلايا المناعية على الاستمتاع بفيتامين سي اللازم لعملها، ومن ثم يمكن استبدال هذه السكريات بالعسل الطبيعي الغني بالعناصر الغذائية.

6-الخضروات والفواكه الغنية بالمبيدات الحشرية

عادة ما تحتوي النباتات المزروعة في موسم أخر على كمية وفيرة من المبيدات الحشرية، والتي تضر بصحة الميكروبات الجيدة الدقيقة الموجودة في الأمعاء، وتؤثر سلبًا على جهاز المناعة وعملية الأيض، لذا يجب شراء الأطعمة العضوية والمزروعة في الموسم المخصص لها تجنبًا للآثار الجانبية الناتجة عن استخدام المبيدات الحشرية.